DO Aktie 923526 / AT0000818802
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10.08.2026 10:02:24
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in DO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
DO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 201.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.496 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 205.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.74 EUR wert. Mit einer Performance von +1.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von DO bezifferte sich zuletzt auf 2.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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