ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 272.109 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’795.92 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 02.11.2026 auf 21.30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 42.04 Prozent gesunken.

CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 1.90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch