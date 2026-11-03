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|Profitable CA Immobilien-Investition?
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03.11.2026 10:02:17
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen CA Immobilien-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36.75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 272.109 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’795.92 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 02.11.2026 auf 21.30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 42.04 Prozent gesunken.
CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 1.90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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