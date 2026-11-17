Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 23.68 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 42.230 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 880.49 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 16.11.2026 auf 20.85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11.95 Prozent verkleinert.

CA Immobilien wurde am Markt mit 1.91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch