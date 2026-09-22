CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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22.09.2026 10:02:21
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das CA Immobilien-Papier bei 22.48 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 444.840 CA Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 10’120.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22.75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.20 Prozent vermehrt.
CA Immobilien wurde am Markt mit 2.06 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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