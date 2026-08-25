CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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25.08.2026 10:02:17
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie gebracht.
Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.58 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 42.409 CA Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 1’000.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23.60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0.08 Prozent gestiegen.
CA Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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