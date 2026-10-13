CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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13.10.2026 10:02:21
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.
Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.42 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 609.013 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’789.28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.89 Prozent erhöht.
Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 1.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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