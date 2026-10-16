ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BAWAG-Anteile 54.45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.365 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’046.83 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 15.10.2026 auf 165.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 204.68 Prozent.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.95 Mrd. Euro. Das BAWAG-IPO fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47.30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch