BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
16.10.2026 10:02:18
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BAWAG-Anteile 54.45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.365 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’046.83 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 15.10.2026 auf 165.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 204.68 Prozent.
BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.95 Mrd. Euro. Das BAWAG-IPO fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47.30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAWAG
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Wiener Börse-Handel: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu BAWAG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.