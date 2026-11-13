ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 54.85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 182.315 BAWAG-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31’321.79 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 12.11.2026 auf 171.80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 213.22 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 13.34 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BAWAG-Aktie bei 47.30 EUR festgestellt.

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Redaktion finanzen.ch