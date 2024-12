ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT S (AT&S)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die AT S (AT&S)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 25.58 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 390.930 AT S (AT&S)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2024 gerechnet (13.81 EUR), wäre das Investment nun 5’398.75 EUR wert. Mit einer Performance von -46.01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 536.52 Mio. Euro. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie lag beim Börsengang bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch