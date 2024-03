ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AT S (AT&S)-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die AT S (AT&S)-Aktie an diesem Tag bei 26.80 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 373.134 AT S (AT&S)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.03.2024 gerechnet (19.35 EUR), wäre das Investment nun 7’220.15 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27.80 Prozent verringert.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 740.09 Mio. Euro wert. Am 16.07.1999 wagte die AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch