ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.663 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.15 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 23.11.2023 auf 24.22 EUR belief. Mit einer Performance von +37.15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle AT S (AT&S)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 961.93 Mio. Euro. Die Erstnotiz der AT S (AT&S)-Aktie fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch