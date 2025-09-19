AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
19.09.2025 10:02:16
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das AT S (AT&S)-Papier an diesem Tag bei 37.50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AT S (AT&S)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.667 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 22.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.67 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 41.33 Prozent vermindert.
AT S (AT&S) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 782.83 Mio. Euro. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt des AT S (AT&S)-Papiers wurde der Erstkurs mit 18.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Starker Wochentag in Wien: Zum Handelsende Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
18.09.25