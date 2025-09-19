Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’083 0.3%  SPI 16’780 0.2%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’744 0.3%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’481 0.5%  Gold 3’653 0.2%  Bitcoin 92’911 0.1%  Dollar 0.7947 0.3%  Öl 67.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen
Intel-Aktie trotzdem leichter: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr gekostet
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient
Suche...
Plus500 Depot

AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hochrechnung 19.09.2025 10:02:16

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren verloren

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

AT & S
19.12 CHF 54.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das AT S (AT&S)-Papier an diesem Tag bei 37.50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AT S (AT&S)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.667 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 22.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.67 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 41.33 Prozent vermindert.

AT S (AT&S) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 782.83 Mio. Euro. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt des AT S (AT&S)-Papiers wurde der Erstkurs mit 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?