ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das AT S (AT&S)-Papier an diesem Tag bei 37.50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AT S (AT&S)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.667 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 22.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.67 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 41.33 Prozent vermindert.

AT S (AT&S) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 782.83 Mio. Euro. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt des AT S (AT&S)-Papiers wurde der Erstkurs mit 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch