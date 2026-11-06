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06.11.2026 10:02:07
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in AT S (AT&S)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das AT S (AT&S)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30.15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33.167 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’655.06 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 05.11.2026 auf 110.20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 265.51 Prozent erhöht.
Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 5.07 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Anteils fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Ein AT S (AT&S)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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