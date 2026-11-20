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|AT S (AT&S)-Investition
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20.11.2026 10:02:10
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen AT S (AT&S)-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit AT S (AT&S)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43.50 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.299 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 114.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 262.07 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 162.07 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AT S (AT&S) eine Börsenbewertung in Höhe von 4.42 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 wagte die AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers belief sich damals auf 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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