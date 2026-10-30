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30.10.2026 10:02:13
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AT S (AT&S)-Aktie Investoren gebracht.
Am 30.10.2016 wurde die AT S (AT&S)-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10.18 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.823 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 155.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’522.59 EUR wert. Damit wäre die Investition 1’422.59 Prozent mehr wert.
Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 6.02 Mrd. Euro wert. Am 16.07.1999 fand der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt der AT S (AT&S)-Aktie wurde der Erstkurs mit 18.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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