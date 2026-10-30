ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

Am 30.10.2016 wurde die AT S (AT&S)-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10.18 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.823 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 155.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’522.59 EUR wert. Damit wäre die Investition 1’422.59 Prozent mehr wert.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 6.02 Mrd. Euro wert. Am 16.07.1999 fand der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien statt. Zum Börsendebüt der AT S (AT&S)-Aktie wurde der Erstkurs mit 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch