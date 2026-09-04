Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’371 -0.2%  SPI 20’191 -0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’006 0.0%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’371 -0.2%  Gold 4’478 0.1%  Bitcoin 65’577 0.0%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot

AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable AT S (AT&S)-Investition? 04.09.2026 10:02:29

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AT S (AT&S)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

AT & S
153.92 CHF 10.01%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11.17 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hat, hat nun 89.526 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 13’321.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 148.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1’232.14 Prozent vermehrt.

Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 5.87 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten