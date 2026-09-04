ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11.17 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hat, hat nun 89.526 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 13’321.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 148.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1’232.14 Prozent vermehrt.

Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 5.87 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch