Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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28.09.2026 10:02:19
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Andritz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Andritz-Aktie betrug an diesem Tag 47.58 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 210.172 Andritz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (84.00 EUR), wäre die Investition nun 17’654.48 EUR wert. Mit einer Performance von +76.54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Andritz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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