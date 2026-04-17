AMAG Aktie 12770094 / AT00000AMAG3
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17.04.2026 10:02:33
ATX Prime-Titel AMAG-Aktie: AMAG passt Dividende nach unten an
AMAG-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die AMAG-Dividende aus.
Bei der Hauptversammlung von ATX Prime-Papier AMAG am 16.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0.75 EUR zu zahlen. Damit wurde die AMAG-Dividende im Vorjahresvergleich um 37.50 Prozent gekürzt. 42.32 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die AMAG-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 20.00 Prozent reduziert.
Entwicklung der AMAG-Dividendenrendite
Zum wien-Schluss notierte das AMAG-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 30.10 EUR. Der AMAG-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der AMAG-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 weist der AMAG-Titel eine Dividendenrendite von 3.11 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5.00 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkurs
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von AMAG via wien 11.47 Prozent nach unten entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 52.38 Prozent statt.
Dividendenerwartung von AMAG
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1.25 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4.22 Prozent steigen.
Kerndaten von Dividenden-Titel AMAG
AMAG ist ein ATX Prime-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1.054 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie AMAG weist aktuell ein KGV von 24.99 auf. 2025 setzte AMAG 1.479 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0.96 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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