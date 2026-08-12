Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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12.08.2026 15:59:08
ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell
Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag.
Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.05 Prozent schwächer bei 3’286.76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent stärker bei 3’288.52 Punkten in den Handel, nach 3’288.26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’281.31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’300.26 Zählern.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0.269 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der ATX Prime bei 3’189.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’891.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’359.21 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.65 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6.44 Prozent auf 162.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 4.12 Prozent auf 4.04 EUR), DO (+ 2.99 Prozent auf 207.00 EUR), PORR (+ 2.61 Prozent auf 39.30 EUR) und Addiko Bank (+ 1.98 Prozent auf 25.80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-14.89 Prozent auf 4.00 EUR), Rosenbauer (-2.91 Prozent auf 60.00 EUR), Frequentis (-2.28 Prozent auf 77.20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.08 Prozent auf 4.70 EUR) und Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 285’652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 47.003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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