ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.02 Prozent stärker bei 3’369.41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.026 Prozent tiefer bei 3’367.70 Punkten in den Handel, nach 3’368.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’356.89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’384.98 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0.023 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 3’276.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’947.47 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2’309.07 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26.76 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 3.97 Prozent auf 73.30 EUR), Marinomed Biotech (+ 2.33 Prozent auf 4.40 EUR), STRABAG SE (+ 2.20 Prozent auf 102.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.32 Prozent auf 30.70 EUR) und EVN (+ 1.02 Prozent auf 29.70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6.90 Prozent auf 2.16 EUR), Frequentis (-4.35 Prozent auf 66.00 EUR), Wienerberger (-2.81 Prozent auf 18.30 EUR), Polytec (-1.98 Prozent auf 4.96 EUR) und Flughafen Wien (-1.52 Prozent auf 52.00 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 286’933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48.013 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch