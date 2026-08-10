ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0.04 Prozent auf 3’276.42 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 3’277.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.74 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’287.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’268.19 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 3’189.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’910.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 2’358.81 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.26 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2.23 Prozent auf 146.80 EUR), OMV (+ 1.91 Prozent auf 64.00 EUR), CA Immobilien (+ 1.44 Prozent auf 24.60 EUR), Telekom Austria (+ 1.41 Prozent auf 10.10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1.30 Prozent auf 4.66 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-12.96 Prozent auf 4.70 EUR), ZUMTOBEL (-3.71 Prozent auf 3.89 EUR), Polytec (-2.07 Prozent auf 4.74 EUR), FACC (-1.66 Prozent auf 16.54 EUR) und Österreichische Post (-1.62 Prozent auf 30.30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 169’385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 46.614 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch