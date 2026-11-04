ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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04.11.2026 12:26:13
ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittwochmittag
Der ATX Prime verzeichnet aktuell massive Gewinne.
Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 3.50 Prozent höher bei 3’252.31 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.012 Prozent stärker bei 3’142.56 Punkten, nach 3’142.18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’252.96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’142.56 Punkten erreichte.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3’295.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3’276.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’384.39 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.35 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 6.63 Prozent auf 60.35 EUR), Erste Group Bank (+ 6.44 Prozent auf 114.10 EUR), Lenzing (+ 5.80 Prozent auf 11.68 EUR), BAWAG (+ 4.63 Prozent auf 165.00 EUR) und DO (+ 4.12 Prozent auf 215.00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Polytec (-2.42 Prozent auf 4.03 EUR), UBM Development (-1.76 Prozent auf 13.95 EUR), Flughafen Wien (-1.12 Prozent auf 52.80 EUR) und Frequentis (-0.31 Prozent auf 65.00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 232’119 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42.302 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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