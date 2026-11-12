ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0.26 Prozent höher bei 3’312.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.021 Prozent schwächer bei 3’303.14 Punkten in den Handel, nach 3’303.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’279.61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’315.00 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’243.06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’304.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’448.92 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.80 Prozent auf 131.00 EUR), Lenzing (+ 2.65 Prozent auf 11.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.91 Prozent auf 74.80 EUR), PORR (+ 1.80 Prozent auf 33.85 EUR) und voestalpine (+ 1.62 Prozent auf 39.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Semperit (-4.63 Prozent auf 17.50 EUR), Polytec (-4.42 Prozent auf 4.11 EUR), Frequentis (-3.39 Prozent auf 65.50 EUR), Wienerberger (-1.74 Prozent auf 16.90 EUR) und STRABAG SE (-1.63 Prozent auf 108.40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 288’002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 45.721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch