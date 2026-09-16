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Index im Blick 16.09.2026 17:58:17

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Grün

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Der ATX Prime verzeichnete heute Kursanstiege.

Erste Group Bank
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Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0.89 Prozent auf 3’340.88 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.063 Prozent stärker bei 3’313.57 Punkten in den Handel, nach 3’311.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’346.43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’311.42 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’316.35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’173.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’285.10 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25.68 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 9.26 Prozent auf 2.36 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 4.28 Prozent auf 4.63 EUR), Raiffeisen (+ 3.43 Prozent auf 64.85 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.26 Prozent auf 158.20 EUR) und Verbund (+ 2.83 Prozent auf 61.70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-2.37 Prozent auf 9.90 EUR), DO (-1.85 Prozent auf 191.20 EUR), Frequentis (-1.02 Prozent auf 67.80 EUR), OMV (-0.76 Prozent auf 71.90 EUR) und AMAG (-0.73 Prozent auf 27.20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 383’448 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 46.575 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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