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07.09.2026 09:28:16
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester
Das macht das Börsenbarometer in Wien am ersten Tag der Woche.
Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.54 Prozent stärker bei 3’387.54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.020 Prozent auf 3’370.18 Punkte an der Kurstafel, nach 3’369.49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’388.12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’370.18 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 3’277.74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX Prime 3’004.41 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 2’293.95 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 27.44 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’388.12 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.80 Prozent auf 175.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.19 Prozent auf 4.20 EUR), Frequentis (+ 1.75 Prozent auf 75.60 EUR), Lenzing (+ 1.54 Prozent auf 23.05 EUR) und STRABAG SE (+ 1.24 Prozent auf 98.20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-0.87 Prozent auf 4.55 EUR), voestalpine (-0.73 Prozent auf 46.38 EUR), Telekom Austria (-0.59 Prozent auf 10.10 EUR) und Wienerberger (-0.57 Prozent auf 19.20 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’111 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 48.129 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6.71 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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