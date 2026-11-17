Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1.57 Prozent tiefer bei 3’197.72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 3’248.99 Punkte an der Kurstafel, nach 3’248.87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’248.99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’197.61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 3’219.68 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 3’299.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’396.57 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20.30 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 2.52 Prozent auf 13.82 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.35 Prozent auf 75.00 EUR), AMAG (+ 1.27 Prozent auf 32.00 EUR) und Telekom Austria (+ 1.03 Prozent auf 8.85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-5.07 Prozent auf 65.50 EUR), Rosenbauer (-4.30 Prozent auf 53.40 EUR), Semperit (-3.47 Prozent auf 15.30 EUR), AT S (AT&S) (-3.24 Prozent auf 113.40 EUR) und Andritz (-2.99 Prozent auf 81.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 348’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45.021 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.14 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch