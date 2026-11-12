ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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12.11.2026 17:58:13
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Der ATX Prime sank letztendlich.
Schlussendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.80 Prozent leichter bei 3’277.33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 3’303.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’303.83 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’315.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’276.84 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 3.75 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 3’243.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’304.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’448.92 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 23.29 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell DO (+ 4.00 Prozent auf 234.00 EUR), UBM Development (+ 2.03 Prozent auf 15.05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.50 Prozent auf 74.50 EUR), OMV (+ 1.11 Prozent auf 72.85 EUR) und Warimpex (+ 1.09 Prozent auf 0.47 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Semperit (-5.99 Prozent auf 17.25 EUR), Polytec (-4.88 Prozent auf 4.09 EUR), Wienerberger (-4.77 Prozent auf 16.38 EUR), FACC (-4.08 Prozent auf 13.64 EUR) und Frequentis (-3.98 Prozent auf 65.10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 789’305 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.721 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.03 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.75 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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