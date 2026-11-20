Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2.71 Prozent tiefer bei 3’045.17 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.061 Prozent auf 3’127.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’129.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3’127.97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’039.84 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 6.63 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’168.06 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 3’230.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der ATX Prime bei 2’397.09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.56 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2.27 Prozent auf 15.75 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.32 Prozent auf 18.44 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.23 Prozent auf 3.29 EUR), AMAG (+ 0.63 Prozent auf 32.20 EUR) und Wolford (+ 0.00 Prozent auf 2.20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-14.47 Prozent auf 97.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6.65 Prozent auf 68.80 EUR), Frequentis (-6.19 Prozent auf 63.60 EUR), Lenzing (-4.70 Prozent auf 9.74 EUR) und Polytec (-4.63 Prozent auf 3.91 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 551’133 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.80 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch