ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag leichter

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.98 Prozent tiefer bei 3’333.31 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.018 Prozent auf 3’365.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’366.31 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’370.41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’329.77 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.40 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’268.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’211.12 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 2’313.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25.40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5.62 Prozent auf 176.60 EUR), Addiko Bank (+ 3.60 Prozent auf 25.90 EUR), Semperit (+ 2.84 Prozent auf 18.10 EUR), Wolford (+ 0.93 Prozent auf 2.18 EUR) und Polytec (+ 0.82 Prozent auf 4.90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Telekom Austria (-3.80 Prozent auf 9.62 EUR), Erste Group Bank (-3.10 Prozent auf 118.70 EUR), Vienna Insurance (-2.81 Prozent auf 69.10 EUR), UNIQA Insurance (-2.56 Prozent auf 18.26 EUR) und Wienerberger (-2.40 Prozent auf 17.50 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255’935 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.915 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch