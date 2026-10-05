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Index-Performance 05.10.2026 12:26:13

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagmittag leichter

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagmittag leichter

Mit dem ATX Prime geht es heute abwärts.

Erste Group Bank
106.29 CHF 0.79%
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Um 12:08 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.24 Prozent auf 3’287.53 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 3’295.22 Punkte an der Kurstafel, nach 3’295.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3’268.27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’303.72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX Prime 3’369.49 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’227.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2’377.15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.68 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2.09 Prozent auf 29.30 EUR), Lenzing (+ 2.04 Prozent auf 14.02 EUR), Flughafen Wien (+ 1.51 Prozent auf 53.80 EUR), Telekom Austria (+ 1.33 Prozent auf 9.12 EUR) und Frequentis (+ 1.19 Prozent auf 68.00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), Wolford (-2.78 Prozent auf 2.10 EUR), voestalpine (-2.08 Prozent auf 43.40 EUR), Polytec (-1.67 Prozent auf 5.88 EUR) und UBM Development (-1.53 Prozent auf 16.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 145’807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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