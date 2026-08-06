ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht Zuschläge

Um 15:40 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.59 Prozent auf 3’320.70 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 3’301.16 Punkte an der Kurstafel, nach 3’301.09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’298.79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’333.42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 4.32 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 06.07.2026, mit 3’226.80 Punkten bewertet. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 2’949.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’278.18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.92 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’333.42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 5.23 Prozent auf 68.40 EUR), Vienna Insurance (+ 5.23 Prozent auf 74.50 EUR), Lenzing (+ 2.98 Prozent auf 24.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.88 Prozent auf 18.40 EUR) und Palfinger (+ 1.82 Prozent auf 30.70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-7.41 Prozent auf 5.00 EUR), Frequentis (-4.05 Prozent auf 75.80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.97 Prozent auf 4.60 EUR), Wolford (-3.20 Prozent auf 2.42 EUR) und AMAG (-1.79 Prozent auf 27.50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 145’029 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45.410 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch