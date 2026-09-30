ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.24 Prozent stärker bei 3’404.59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’396.42 Punkte an der Kurstafel, nach 3’396.42 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’396.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’410.03 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0.085 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 3’335.76 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’177.12 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 2’317.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 28.08 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3.79 Prozent auf 4.11 EUR), Wienerberger (+ 2.09 Prozent auf 17.62 EUR), Frequentis (+ 1.70 Prozent auf 65.70 EUR), EVN (+ 1.40 Prozent auf 29.00 EUR) und voestalpine (+ 1.25 Prozent auf 45.22 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8.70 Prozent auf 2.10 EUR), AT S (AT&S) (-4.17 Prozent auf 207.00 EUR), Semperit (-1.56 Prozent auf 18.95 EUR), ZUMTOBEL (-0.73 Prozent auf 4.07 EUR) und AMAG (-0.72 Prozent auf 27.50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Polytec-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 25’533 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 49.100 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat mit 7.38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch