ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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06.11.2026 12:26:26
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Freitagmittag Abschläge
Aktuell ziehen sich die Anleger in Wien zurück.
Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.71 Prozent schwächer bei 3’172.25 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.071 Prozent schwächer bei 3’192.74 Punkten, nach 3’195.02 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’151.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’203.84 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0.637 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 3’329.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’321.41 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’369.84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.34 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 4.44 Prozent auf 4.23 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.36 Prozent auf 115.00 EUR), Flughafen Wien (+ 2.67 Prozent auf 53.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.66 Prozent auf 67.20 EUR) und UBM Development (+ 1.07 Prozent auf 14.15 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), CPI Europe (-3.67 Prozent auf 15.22 EUR), Verbund (-3.45 Prozent auf 72.75 EUR), Wienerberger (-2.70 Prozent auf 17.29 EUR) und CA Immobilien (-2.33 Prozent auf 21.00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 260’315 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43.079 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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