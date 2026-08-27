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Index im Fokus 27.08.2026 17:58:10

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt schlussendlich

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt schlussendlich

Der ATX Prime ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Rosenbauer
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Am Donnerstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich ein Minus in Höhe von 1.16 Prozent auf 3’284.56 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.014 Prozent auf 3’322.77 Punkte an der Kurstafel, nach 3’323.23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’329.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3’280.87 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.687 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 3’131.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der ATX Prime 3’012.86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’326.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23.57 Prozent aufwärts. Bei 3’337.77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6.38 Prozent auf 146.80 EUR), Rosenbauer (+ 3.29 Prozent auf 62.80 EUR), Frequentis (+ 3.29 Prozent auf 75.40 EUR), EVN (+ 2.28 Prozent auf 29.10 EUR) und Flughafen Wien (+ 1.93 Prozent auf 52.80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil PORR (-7.50 Prozent auf 37.60 EUR), Wolford (-4.59 Prozent auf 2.08 EUR), Erste Group Bank (-3.27 Prozent auf 121.40 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.23 Prozent auf 4.49 EUR) und STRABAG SE (-2.72 Prozent auf 85.70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’370 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48.013 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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