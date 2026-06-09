ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich leichter

Am Dienstag schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 2’966.59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.013 Prozent auf 2’967.03 Punkte an der Kurstafel, nach 2’967.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’006.13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’958.01 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2’910.02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’637.70 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 2’230.95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.60 Prozent nach oben. Bei 3’047.50 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Erste Group Bank (+ 1.98 Prozent auf 102.90 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.77 Prozent auf 4.02 EUR), Vienna Insurance (+ 1.68 Prozent auf 60.40 EUR), Warimpex (+ 1.60 Prozent auf 0.51 EUR) und Wolford (+ 1.46 Prozent auf 2.78 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Frequentis (-3.97 Prozent auf 74.90 EUR), Addiko Bank (-2.94 Prozent auf 26.40 EUR), STRABAG SE (-2.86 Prozent auf 88.40 EUR), Flughafen Wien (-2.79 Prozent auf 48.80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.53 Prozent auf 5.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 522’195 Aktien gehandelt. Mit 39.850 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch