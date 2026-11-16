ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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16.11.2026 12:26:22
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mittags in der Verlustzone
In Wien ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.15 Prozent auf 3’256.14 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0.006 Prozent höher bei 3’261.33 Punkten in den Montagshandel, nach 3’261.14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’263.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’248.42 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’316.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der ATX Prime 2’411.29 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 11.06 Prozent auf 70.30 EUR), PORR (+ 1.52 Prozent auf 33.50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.27 Prozent auf 4.00 EUR), Flughafen Wien (+ 1.19 Prozent auf 51.20 EUR) und FACC (+ 1.04 Prozent auf 13.60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-7.97 Prozent auf 0.43 EUR), Rosenbauer (-3.45 Prozent auf 56.00 EUR), AT S (AT&S) (-3.08 Prozent auf 119.60 EUR), Wolford (-2.00 Prozent auf 1.96 EUR) und Lenzing (-1.97 Prozent auf 10.92 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 100’422 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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