ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mittags in der Verlustzone

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.83 Prozent auf 3’295.81 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.014 Prozent auf 3’322.77 Punkte an der Kurstafel, nach 3’323.23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’293.02 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’329.28 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1.03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der ATX Prime bei 3’131.42 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 3’012.86 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 2’326.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.83 Prozent auf 148.80 EUR), Frequentis (+ 2.88 Prozent auf 75.10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.21 Prozent auf 4.16 EUR), EVN (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR) und voestalpine (+ 1.53 Prozent auf 46.58 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil PORR (-7.26 Prozent auf 37.70 EUR), Wolford (-4.59 Prozent auf 2.08 EUR), STRABAG SE (-2.16 Prozent auf 86.20 EUR), UNIQA Insurance (-2.03 Prozent auf 17.40 EUR) und Erste Group Bank (-1.91 Prozent auf 123.10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die PORR-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 157’774 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 48.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch