Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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25.09.2026 15:58:16
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit positivem Vorzeichen
Der ATX Prime verzeichnet derzeit Kursanstiege.
Um 15:41 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.18 Prozent auf 3’412.51 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.001 Prozent auf 3’372.71 Punkte an der Kurstafel, nach 3’372.68 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3’424.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’372.71 Punkten lag.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 2.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der ATX Prime bei 3’282.20 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 3’193.12 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’310.18 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28.38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’434.00 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 4.15 Prozent auf 4.27 EUR), Polytec (+ 3.79 Prozent auf 5.48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.08 Prozent auf 201.00 EUR), BAWAG (+ 2.85 Prozent auf 184.10 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.57 Prozent auf 123.50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen OMV (-2.18 Prozent auf 71.70 EUR), Addiko Bank (-1.96 Prozent auf 25.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.47 Prozent auf 4.02 EUR), UBM Development (-1.16 Prozent auf 17.00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.67 Prozent auf 29.80 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 104’211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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