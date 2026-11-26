ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
26.11.2026 09:28:15
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Morgen aufwärts.
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 2.00 Prozent fester bei 3’020.33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.013 Prozent auf 2’960.83 Punkte an der Kurstafel, nach 2’961.22 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2’960.83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’021.89 Punkten lag.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0.830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’323.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’484.71 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.62 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7.29 Prozent auf 95.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5.88 Prozent auf 27.90 EUR), FACC (+ 5.18 Prozent auf 14.22 EUR), Frequentis (+ 4.40 Prozent auf 66.50 EUR) und voestalpine (+ 3.87 Prozent auf 32.72 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), ZUMTOBEL (-3.53 Prozent auf 3.83 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 32.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.57 Prozent auf 3.14 EUR) und CA Immobilien (-1.43 Prozent auf 20.70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 53’759 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42.380 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’016.49
|1.87%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.