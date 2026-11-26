Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 2.00 Prozent fester bei 3’020.33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.013 Prozent auf 2’960.83 Punkte an der Kurstafel, nach 2’961.22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2’960.83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’021.89 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0.830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’323.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’484.71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.62 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7.29 Prozent auf 95.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5.88 Prozent auf 27.90 EUR), FACC (+ 5.18 Prozent auf 14.22 EUR), Frequentis (+ 4.40 Prozent auf 66.50 EUR) und voestalpine (+ 3.87 Prozent auf 32.72 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), ZUMTOBEL (-3.53 Prozent auf 3.83 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 32.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.57 Prozent auf 3.14 EUR) und CA Immobilien (-1.43 Prozent auf 20.70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 53’759 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 42.380 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch