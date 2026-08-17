ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.43 Prozent tiefer bei 3’302.06 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 3’316.41 Punkte an der Kurstafel, nach 3’316.35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’299.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’325.99 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3’136.85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’898.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2’419.37 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.22 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 4.00 Prozent auf 62.40 EUR), Semperit (+ 2.53 Prozent auf 16.20 EUR), Verbund (+ 1.68) Prozent auf 57.35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.55 Prozent auf 29.45 EUR) und FACC (+ 1.37 Prozent auf 17.72 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-4.00 Prozent auf 4.80 EUR), Wienerberger (-3.38 Prozent auf 20.04 EUR), Addiko Bank (-3.09 Prozent auf 25.10 EUR), CA Immobilien (-2.10 Prozent auf 23.35 EUR) und Lenzing (-1.74 Prozent auf 22.60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 266’507 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47.624 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch