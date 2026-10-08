ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück

Um 12:08 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.19 Prozent auf 3’205.87 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.215 Prozent auf 3’237.54 Punkte an der Kurstafel, nach 3’244.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’237.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’194.82 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.71 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 3’390.37 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 3’137.50 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 2’350.06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20.60 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 1.98 Prozent auf 64.35 EUR), Flughafen Wien (+ 1.52 Prozent auf 53.60 EUR), EVN (+ 0.70 Prozent auf 28.75 EUR), AMAG (+ 0.36 Prozent auf 28.20 EUR) und Österreichische Post (+ 0.33 Prozent auf 30.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Lenzing (-10.72 Prozent auf 11.16 EUR), Wolford (-10.62 Prozent auf 2.02 EUR), Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), Raiffeisen (-3.03 Prozent auf 56.00 EUR) und voestalpine (-2.98 Prozent auf 41.72 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 153’344 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45.177 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch