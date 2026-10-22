ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer nehmen zum Handelsende Reissaus

Am Donnerstag gab der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 4.41 Prozent auf 3’079.68 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0.029 Prozent schwächer bei 3’220.96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’221.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’079.47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’221.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 4.34 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 3’388.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’213.58 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 2’311.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15.86 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 2.33 Prozent auf 6.14 EUR), Verbund (+ 1.59 Prozent auf 67.10 EUR), Frequentis (+ 1.26 Prozent auf 64.20 EUR), Wienerberger (+ 0.93 Prozent auf 16.25 EUR) und Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 30.95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-18.56 Prozent auf 140.40 EUR), Erste Group Bank (-6.18 Prozent auf 104.70 EUR), FACC (-6.16 Prozent auf 13.10 EUR), Raiffeisen (-5.51 Prozent auf 55.75 EUR) und BAWAG (-5.35 Prozent auf 153.90 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 558’230 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42.225 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7.33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch