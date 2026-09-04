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Index im Blick 04.09.2026 09:28:15

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch heute aufwärts.

DO
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Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.03 Prozent auf 3’341.07 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.028 Prozent stärker bei 3’341.12 Punkten in den Handel, nach 3’340.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’345.26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’332.95 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.162 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’276.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’020.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’304.67 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25.69 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’363.45 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.06 Prozent auf 160.80 EUR), FACC (+ 1.57 Prozent auf 16.78 EUR), Telekom Austria (+ 1.18 Prozent auf 10.30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.80 Prozent auf 75.70 EUR) und DO (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-8.40 Prozent auf 2.18 EUR), Polytec (-1.57 Prozent auf 5.00 EUR), Lenzing (-1.54 Prozent auf 22.40 EUR), AMAG (-1.45 Prozent auf 27.10 EUR) und UBM Development (-1.45 Prozent auf 17.00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 31’227 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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