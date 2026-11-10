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Index-Performance im Fokus 10.11.2026 09:28:14

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Das macht der ATX Prime morgens.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.47 Prozent auf 3’266.96 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0.004 Prozent stärker bei 3’219.89 Punkten, nach 3’219.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’219.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’266.96 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’212.80 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 3’276.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2’403.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22.90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 19.70 Prozent auf 80.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.77 Prozent auf 115.60 EUR), Erste Group Bank (+ 2.97 Prozent auf 118.00 EUR), FACC (+ 2.96 Prozent auf 13.90 EUR) und Lenzing (+ 2.91 Prozent auf 12.04 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9.72 Prozent auf 1.95 EUR), Warimpex (-4.05 Prozent auf 0.45 EUR), ZUMTOBEL (-2.81 Prozent auf 3.81 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.33 Prozent auf 3.70 EUR) und OMV (-1.19 Prozent auf 70.45 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 26’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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