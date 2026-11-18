Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1.03 Prozent auf 3’164.79 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.004 Prozent schwächer bei 3’197.59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’197.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’160.46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’210.82 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 2.96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX Prime 3’219.68 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 3’268.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’347.40 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5.35 Prozent auf 14.56 EUR), Frequentis (+ 4.12 Prozent auf 68.20 EUR), Semperit (+ 2.94 Prozent auf 15.75 EUR), UBM Development (+ 2.11 Prozent auf 14.50 EUR) und CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Rosenbauer (-4.12 Prozent auf 51.20 EUR), Lenzing (-2.80 Prozent auf 10.42 EUR), Wienerberger (-2.14 Prozent auf 15.98 EUR) und Raiffeisen (-1.96 Prozent auf 60.15 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 183’088 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch