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Marktbericht 09.07.2026 12:26:18

ATX Prime-Handel aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen

ATX Prime-Handel aktuell: Anleger lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen

Das macht der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

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Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.95 Prozent stärker bei 3’167.34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.171 Prozent höher bei 3’142.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’137.50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’142.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’180.88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1.87 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der ATX Prime mit 2’966.59 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 2’799.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’258.78 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.16 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’243.92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4.58 Prozent auf 64.00 EUR), Erste Group Bank (+ 3.81 Prozent auf 117.30 EUR), Raiffeisen (+ 2.62 Prozent auf 54.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 185.00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.89 Prozent auf 3.78 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-6.88 Prozent auf 8.80 EUR), AMAG (-2.92 Prozent auf 26.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.64 Prozent auf 5.16 EUR), Rosenbauer (-1.62 Prozent auf 60.60 EUR) und voestalpine (-1.59 Prozent auf 40.82 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 104’370 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.987 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.20 erwartet. Mit 7.64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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