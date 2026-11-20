Am Freitag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 2.19 Prozent auf 3’061.45 Punkte abwärts. In den Handel ging der ATX Prime 0.061 Prozent leichter bei 3’127.97 Punkten, nach 3’129.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’039.84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’127.97 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 6.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der ATX Prime bei 3’168.06 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 3’230.51 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 2’397.09 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15.17 Prozent nach oben. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 1.76 Prozent auf 18.52 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR), UBM Development (+ 0.71 Prozent auf 14.10 EUR), Semperit (+ 0.65 Prozent auf 15.50 EUR) und Wolford (+ 0.00 Prozent auf 2.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-11.75 Prozent auf 100.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6.11 Prozent auf 69.20 EUR), Warimpex (-5.24 Prozent auf 0.43 EUR), Polytec (-4.39 Prozent auf 3.92 EUR) und Andritz (-3.70 Prozent auf 78.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 274’182 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 43.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch