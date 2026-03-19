ATX Prime aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Um 15:41 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 2.31 Prozent auf 2’632.50 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0.022 Prozent leichter bei 2’694.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’694.74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2’694.53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’619.22 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0.544 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 2’877.32 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Wert von 2’596.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’176.53 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.965 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2’907.38 Punkten. Bei 2’588.71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 1.96 Prozent auf 52.00 EUR), Verbund (+ 1.50 Prozent auf 67.70 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.20 Prozent auf 16.80 EUR), Österreichische Post (+ 1.04 Prozent auf 34.00 EUR) und CPI Europe (+ 0.77 Prozent auf 15.72 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Lenzing (-10.14 Prozent auf 19.50 EUR), AT S (AT&S) (-5.15 Prozent auf 51.60 EUR), voestalpine (-4.85 Prozent auf 37.68 EUR), Wienerberger (-4.82 Prozent auf 22.14 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-4.76 Prozent auf 84.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 492’623 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 36.491 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5.57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch