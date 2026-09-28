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Wiener Börse-Handel im Blick 28.09.2026 09:28:20

ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen

ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

voestalpine
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Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.43 Prozent nach oben auf 3’415.83 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.019 Prozent stärker bei 3’401.70 Punkten in den Handel, nach 3’401.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’401.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’419.75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der ATX Prime 3’335.76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3’152.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 2’324.12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 28.50 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’434.00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3.20 Prozent auf 4.19 EUR), Verbund (+ 3.20 Prozent auf 64.55 EUR), Wienerberger (+ 3.12 Prozent auf 17.84 EUR), Polytec (+ 2.94 Prozent auf 5.60 EUR) und Lenzing (+ 1.70 Prozent auf 20.95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2.21 Prozent auf 199.00 EUR), AMAG (-2.17 Prozent auf 27.00 EUR), Rosenbauer (-1.24 Prozent auf 63.80 EUR), voestalpine (-1.09 Prozent auf 45.30 EUR) und Semperit (-0.78 Prozent auf 19.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 47’343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Mit 6.48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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