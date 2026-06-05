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ATX Prime-Kursentwicklung 05.06.2026 17:58:23

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der ATX Prime zeigte sich am fünften Tag der Woche leichter.

Frequentis
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Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0.54 Prozent auf 3’004.41 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 3’021.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’020.86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3’001.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’041.91 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1.13 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 2’868.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’703.09 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 2’219.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’047.50 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 11.20 Prozent auf 2.78 EUR), Frequentis (+ 3.94 Prozent auf 79.20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.85 Prozent auf 11.00 EUR), Warimpex (+ 1.63 Prozent auf 0.50 EUR) und Rosenbauer (+ 1.59 Prozent auf 64.00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-6.33 Prozent auf 133.20 EUR), FACC (-4.84 Prozent auf 15.74 EUR), PORR (-4.83 Prozent auf 38.45 EUR), CA Immobilien (-4.81 Prozent auf 22.75 EUR) und voestalpine (-3.24 Prozent auf 47.20 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 402’595 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 39.035 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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